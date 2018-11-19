Тула, 19 ноября, 2018, 23:36 — ИА Регнум. Гостиная Деда Мороза, бесплатный «Губернский каток» с хоккейной коробкой, шоу-проецирование движущихся 3D-изображений на здания в новогоднюю ночь и знаменитый тульский Левша. Это и массу других мероприятий и героев готовит Тула к новогоднему празднику. Город стал «Новогодней столицей России — 2018/2019». Туляки — седьмые по счету счастливчики, кому удалось завоевать это звание. До этого символ мероприятия — хрустальная снежинка — побывал в Казани, Вологде, Владимире, Сортавале (Карелия), Тамбове и Ханты-Мансийске. Тула, как и предшественники, приняла участие в конкурсе, который с 2012 года проводит Министерство культуры России. Боролась областная столица с 52 городами страны. Все участники представили комиссии свое видение и стратегию подготовки ярких праздников с учетом местных традиций. Жюри было непросто. Но выбор сделан, и плюс в этом не только тулякам, но и жителям всей страны, и иностранцам.

Tulanewyear.ru Новогодняя Тула

И ехать недалеко, и туры организованы

До Тулы добраться для каждого жителя нашей страны и гостя из другого государства не составит большого труда. «Новогодняя столица России — 2019» находится в 200 км от Москвы. Приехать в Тулу можно на чем угодно: на машине, поезде, электричке. Время в пути займет чуть больше двух часов, а цена билета не превысит 400−600 рублей.

Проект «Тула — новогодняя столица» стартует 7 декабря и продлится до 7 января. По планам областного министерства культуры, гулянья развернутся на всех основных площадках. В программах есть и обязательные элементы (куда же без хороводов и елок), а есть и совсем необычные. К этому вопросу туляки подошли творчески: не стали много заимствовать у предшественников, а постарались сделать празднование еще более ярким, добавив местного колорита. У каждой новогодней столицы был собственный логотип: у Тамбова символом стал «тамбовский волк», у Владимира — вороная тройка, у Вологды — зимние рукавицы, а у Ханты-Мансийска — северный олень — постоянный спутник Санта-Клауса и Деда Мороза. В Туле тоже определились со своим символом, им стал тульский Левша.

Уникальность новогодних празднеств в Туле подчеркнут Всероссийский слет Дедов Морозов и Снегурочек, парад новогодних столиц, битва Дедов Морозов, презентация официальной сказки проекта «Сказка о снежинке, которая не тает». Также для желающих откроют 26 ледовых катков и хоккейных коробок.

На улицах города целый месяц будут работать волонтеры, которые помогут туристам сориентироваться, расскажут обо всех интересных событиях. Не местным, подтвердившим прописку в другом регионе, и иностранцам выдадут «Карту гостя», поэтому никто не потеряется. Кстати, этот бэйдж дает массу преимуществ, скидок и дополнительной информации.

«Победа Тулы в федеральном проекте — это своего рода признание заслуг в продвижении внутреннего туризма и потенциала для развития привлекательности территории для российских и иностранных гостей и путешественников. С приходом губернатора Алексея Дюмина позиционирование региона на рынке туристских услуг заметно усилилось, появились новые региональные бренды, которые стали неотъемлемыми элементами зонтичного бренда «Тула — мастерская России». С каждым годом растет количество туристов, которые отмечают возросший уровень туристской инфраструктуры, турпродуктов», — говорит руководитель отдела политических исследований «Института региональной экспертизы» Евгений Крылов.

Ожидается аншлаг

О том, что успешная реализация проекта связана не только с имиджевыми, но и с прямыми экономическими преференциями — в первую очередь, развитием туризма, говорят цифры. Два года назад, в дни проведения «Новогодней столицы» в Тамбове, загрузка отелей впервые достигла 100%. По информации организаторов, в период с 10 декабря по 8 января гостиницах города и прилегающих территорий проживало 27,5 тыс. человек. Около 160 тыс. человек посетило праздничные мероприятия. Только в рамках однодневных туров и туров выходного дня Тамбовскую область посетили 16 тыс. человек. 12,5 тысяч встретили Новый год на главной площадке новогодней столицы вместе с российским Дедом Морозом.

Удалось привлечь туристов и в прошлом году организаторам в Ханты-Мансийске, где за пять недель город посетило более 140 тыс. человек. На реализацию проекта в Югре потрачено свыше 100 млн рублей.

Тульские власти обещают, что празднества в этом году будут ещё масштабнее.

В городском бюджете подсчитаны свои затраты на проведение мероприятия — чуть более 19 млн рублей. Еще 150 млн предусмотрены на мероприятия основной программы «Тула — Новогодняя столица России». Немаловажная и затратная статья — брендирование общественного транспорта, праздничное украшение улиц города, салюты и фейерверки.

Губернатору Тульской области Алексею Дюмину доложили о готовности навигации и удобной схемы передвижения, брендировании междугороднего транспорта (автомобильного, железнодорожного) и об обеспечении перевозчиков информационно-рекламными буклетами.

Руководитель региона также отметил важность приема гостей. Отели и гостиницы (а их около 40) оформили в фирменном стиле «Новогодней столицы России», персонал обучили и подготовили ответы практически на все вопросы любопытных гостей.

Мест в тульских отелях на новогодние праздники, согласно информации сервиса бронирования booking.com, практически не осталось. Тульские турагентства отмечают, что самыми популярными турами являются трехдневные с посещением Тульского кремля, Ясной поляны, музеев оружия и Куликовской битвы и мастер-классом по изготовлению тульского пряника.

«Придя в регион в 2016 году, Алексей Дюмин поставил амбициозную задачу по повышению туристического потенциала региона. Сейчас, спустя почти три года, мы видим, как эта задача планомерно реализовывается. Статус новогодней столицы для Тулы — это один из элементов реализации намеченной губернатором стратегии. Успешная реализация проекта позволит кратно увеличить информированность россиян о Тульской области и туристических объектах, расположенных на ее территории», — отметил политолог Дмитрий Михайличенко.

Новый год вместе с туляками и гостями города

Губернатор встретит Новый год вместе с туляками и гостями города. Местные власти ожидают в гости на новогодние праздники минимум 200 тыс. человек. Многие приедут не только из соседних областей, а также из стран Европы и Центральной Азии. Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина сообщила, что во всех туристически привлекательных городах региона — в Алексине, Новомосковске, Ефремове, Белеве, Веневе, Богородицке — будут организованы обзорные экскурсии «Спутники новогодней столицы».

31 декабря на главной площади туляков и гостей города ждет шоу под открытым небом продлится, которое продлится шесть часов, в музыкальных номерах и постановках примут участие не только лучшие коллективы города Тулы, но и известные российские артисты.

Финальная точка торжества будет поставлена 7 января на церемонии закрытия проекта при передаче символа Новогодней столицы России. В дни открытия и закрытия проекта, а также в новогоднюю ночь жителей и гостей города ждет праздничный фейерверк.

«Развитие внутреннего туризма — одна из ключевых задач социально-экономического развития, поставленная федеральным центром перед регионами. Надо отметить, что в последние годы в этом направлении достигнуты существенные результаты. Об этом свидетельствует и проект «Новогодняя столица России», позволяющий привлекать туристов в период новогодних праздников, когда многие семьи планируют долгосрочный отдых. То, что в этом году статус новогодней столицы выиграла Тула — результат серьезных усилий предпринимаемых командой губернатора Дюмина. Очень важно, что эффект от этого события может позволить привлечь в Тулу гостей и в другое время года, тем более, что в городе достаточное количество памятников истории и культуры, которые могут быть интересны россиянам и иностранным гостям», — подчеркнулведущий аналитик АНО «Институт региональной экспертизы» Николай Евдокимов.