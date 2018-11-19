Минск, 19 ноября, 2018, 23:16 — ИА Регнум. Белоруссия и Азербайджан вскоре заключат новый контракт о купле-продаже вооружения. Об этом стало известно в Минске сегодня, 20 ноября, во время переговоров президентов Белоруссии и Азербайджана — Александра Лукашенко и Ильхама Алиева, в ходе которых был подписан меморандум в сфере вооружения и противовоздушной техники между военно-промышленной комиссией Белоруссии и министерством обороны Азербайджана, сообщает «Радио Свобода».

president.az Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Как заявил Ильхам Алиев, в кратчайшие сроки этот меморандум воплотится в контракт о покупке нового вооружения у Белоруссии.

В публичных заявлениях Лукашенко и Алиев не затронули тему ОДКБ и армяно-белорусского скандала вокруг кандидатуры генерального секретаря этой организации. Вместо этого президенты двух стран говорили об азербайджанских инвестициях в Белоруссии, военно-техническом сотрудничестве.

Это уже пятый официальный визит Алиева в Белоруссию. Стороны говорят о дружественных отношениях и стратегическом союзничестве. Встреча Лукашеко с Алиевым тет-а-тет продлилась более двух часов, за ней последовали переговоры в расширенном составе, в ходе которых Лукашенко заявил: «С радостью примем азербайджанских инвесторов».

Минск и Баку хотят выйти c совместной продукцией на рынки третьих стран, в частности, на турецкий рынок. Лукашенко и Алиев обсудили также тему инвестиций государственной нефтяной компании Азербайджана в компанию «Гродно азот».

Лукашенко в ходе встречи подчеркнул, что Белоруссия готова к серьезному сотрудничеству с Азербайджаном в стратегической сфере энергоносителей.

Алиев, в свою очередь, заявил, что отношения между двумя странами характеризуются тем, что в международных структурах они всегда поддерживают друг друга и выполняют все договоренности.