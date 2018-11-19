Псков, 19 ноября, 2018, 23:02 — ИА Регнум. Индексация заработных плат бюджетников остаётся на личном контроле губернатора Псковской области. Об этом сегодня, 19 ноября, заявил глава региона Михаил Ведерников в ходе консультаций по проекту бюджета региона на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов с фракциями Псковского областного собрания депутатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зарплата

«Постараемся выйти на 4,3% ко второму чтению, для этого потребуется порядка 88 млн рублей дополнительно, но мы плотно работаем по этому направлению с Министерством финансов и правительством РФ», — сообщил Михаил Ведерников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на индексации заработных плат бюджетников ежегодно настаивают профсоюзы Псковской области. В проекте бюджета региона, представленному в региональный парламент в первом чтении, индексация не предусмотрена.

Напомним, доходы бюджета Псковской области на 2019 год прогнозируются в размере 26,5 млрд рублей, расходы — 28 млрд рублей. Дефицит запланирован в сумме 1,6 млрд рублей — это 9% собственных доходов областного бюджета.

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