Кабул, 19 ноября, 2018, 22:55 — ИА Регнум. И.о. министра обороны Армении Давид Тоноян прибыл с визитом Афганистан. Как сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованисян на своей странице в facebook, армянского министра принял министр обороны Афганистана Тарих Шах Бахрами.

facebook.com/arcrun И.о. министра обороны Армении Давид Тоноян на военной базе в Афганистане

Стороны обсудили региональные процессы, военно-политическую ситуацию в стране, миссию армянских миротворцев в Афганистане. Давид Тоноян предложил в контексте развития двусторонних отношений обсудить возможность обучения студентов из Афганистана в Армении и углубление гуманитарного сотрудничества.

Министр обороны Афганистана в свою очередь поблагодарил Давида Тонояна за эффективную службу армянских миротворцев.

Миссия НАТО под названием «Решительное содействие» (Resolute Support) начала действовать в Афганистане с 1 января 2015 года после завершения военной стадии операции США и их союзников по альянсу. В рамках миссии в 2015 году в стране было размещено около 12 тысяч человек. Миссия небоевая — натовские военнослужащие могут обороняться, но не вовлечены в боевые действия вместе с афганскими силами безопасности.

Армения участвует в миротворческой миссии НАТО в Афганистане. С февраля 2010 года в Афганистане уже находились 40 военнослужащих Армении. В июне 2011 года армянские военнослужащие в составе 81 человека приступили к несению службы в Афганистане на военной базе в Мазари-Шарифе на севере страны. Армянский контингент обеспечивал безопасность аэропорта Мазари-Шарифа, нес патрульную службу и контроль пропускных пунктов. В августе 2012 года миссия армянского контингента в Мазари-Шарифе закончилась.

В том же месяце новый контингент войск Армении в составе 131 человека отправился в Афганистан для несения службы на военной базе Майк-Cпэнн. Армянские миротворцы осуществляли оборону контрольно-пропускного пункта военной базы и прилегающей территории. Все расходы по подготовке и техническому обеспечению контингента миротворческих сил Армении в Афганистане взяла на себя Германия.