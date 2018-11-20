Киев, 20 ноября, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Острота ситуации вокруг предоставления патриархом Вармфолеем томоса об автокефалии украинским раскольникам продолжает усиливаться. О том, что происходит сейчас в церковной сфере Украины, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко. В постановлении Собора епископов канонической Украинской православной церкви констатируется, что архиереи УПЦ, несмотря на инициативу Петра Порошенко, отказались менять название своей церкви, более того: если у УПЦ впредь попытаются отнять ее имя, епископы, по их обещаниям, применят все законные средства борьбы. Кроме того, сам старт предоставления раскольникам автокефалии был категорически осужден Собором. Но главное, отвечая на решение Синода Константинопольского патриархата об установлении его юрисдикции на территории Украины, УПЦ объявила о прекращении с вставшим на путь раскола Константинополем евхаристического общения. Важное заявление сделал и Порошенко, сообщив, что «группа епископов УПЦ МП примет участие в создании Единой поместной церкви». Проблема оказалась в том, что иерархи УПЦ проявили стойкость, а те, кто за объединение, разошлись в представлениях о технических сторонах вопроса.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

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