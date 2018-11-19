Калуга, 19 ноября, 2018, 21:14 — ИА Регнум. Доходы бюджета Калужской области в 2018 году достигли порядка 45 млрд рублей. Это на 17% больше поступлений за аналогичный период 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона 19 ноября.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области На заседании выступила министр финансов области Валентина Авдеева.

Как заявила на заседании кабинета министров Калужской области министр финансов региона Валентина Авдеева, налоговые и неналоговые доходы за девять месяцев 2018 года в регионе получены в объеме 34,8 млрд рублей. Темп роста составил 114%. Расходы составили около 40 млрд рублей. На финансирование социальных расходов направлен 61% от общего объема расходов — 24 млрд рублей. Профицит бюджета превысил 5 млрд рублей.

Правительство Калужской области также одобрило изменения в региональный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Изменения обусловлены ожидаемым ростом налоговых и неналоговых доходов и дополнительными безвозмездными поступлениями из бюджетов других уровней. В целом доходы региональной казны на 2018 год предлагается увеличить на 15 млрд 311 млн рублей, расходы — на 13 млрд 299 млн рублей.

«Мы выполнили бюджет с профицитом. Это очень важно, — отметил на заседании губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. — Но, тем не менее, нам нужно настраиваться на напряженную работу по выполнению майских указов президента и новых обязательств, которые мы на себя взяли в здравоохранении, образовании, социальной сфере, а также в дорожном строительстве и сельском хозяйстве. Реализация серьезных проектов, на которые мы замахнулись, потребует привлечения большого количества финансовых ресурсов. Без хорошо работающей экономики такие задачи нам не решить. Поэтому каждый, кто бы на каком месте не находился, должен способствовать свободному развитию бизнеса».

Он призвал распорядителей бюджетных ресурсов к экономному расходованию, а также к строгому финансовому контролю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, как ранее заявил председатель Законодательного собрани области Виктор Бабурин, основная доходная часть бюджета Калужской области формируется по налогу на прибыль.