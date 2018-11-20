Ростов-на-Дону, 20 ноября, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Ростовская область на протяжении многих лет остаётся одним из продовольственных доноров России. Показатели достижений донского АПК свидетельствуют о том, что регион не только самодостаточен, но и готов делиться с другими субъектами РФ. Как сообщает ИА REGNUM, по итогам 2018 года урожай зерновых составит 10,8 млн тонн. Это меньше, чем в 2017 году, но достаточно для нужд Донского региона и экспорта.

Donland.ru Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Ростовской области Василий Голубев

«Ростовская область в очередной раз доказала, что надёжно стоит на страже продовольственной безопасности страны. Без малого 11 млн тонн зерновых плюс 1, 35 млн тонн масличных — это не просто очередные красивые цифры донского урожая, это надёжность и престиж Донского края на российском рынке продовольствия. Благодарю всех тружеников села за добросовестный и результативный труд. Благодаря им Ростовская область остаётся в числе российских лидеров АПК», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Стоит отметить, что с начала года производственные показатели донских селян занимают лидирующие позиции среди регионов России. Так, Донской край находится в пятерке лидеров по производству зерновых и подсолнечника, яйца, молока и овощей, а также в первой десятке регионов по производству мяса.

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Наряду с ростом объёмов производства товарной рыбы и переработанной рыбы, сливочного масла, кисломолочных продуктов продолжает расти и экспорт продукции агропромышленного комплекса. Так, Ростовской области нет равных в стране по экспорту продовольственных товаров и сельхозсырья.

Одно из важных направлений аграрной политики Дона — это создание рабочих мест в сельской местности. Реализация происходит за счёт привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Ежегодно в развитие сельской экономики привлекается около 30 млрд рублей инвестиций. Так, например, в текущем году завершено строительство мясокомбината «Восток» в Ремонтненском районе, комплекса по производству снековой продукции ООО «Этна» в Октябрьском районе, первой очереди ООО «Грибов-Дол» в Азовском районе. Кроме того, открыта первая очередь тепличного комплекса ООО «Донская усадьба» в Тарасовском районе, в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию тепличного комплекса ООО «Премиум Тула» в Веселовском районе.

Что касается государственной поддержки отрасли, то в текущем году на поддержку аграрной отрасли и социального развития села в Ростовской области направлено 7 млрд 124,4 млн рублей — за счёт средств федерального и областного бюджетов. Государственная поддержка предоставляется по 37 направлениям. Кроме того, донским селянам в рамках льготного кредитования выдано краткосрочных кредитов на 12,5 млрд рублей, льготных инвестиционных кредитов — на сумму 6,6 млрд рублей.

Donland.ru Губернатор Ростовской области Василий Голубев и аграрии

С 2019 года на Дону начинается работа по реализации Стратегии социально-экономического развития области до 2030 года. Донской АПК ставит перед собой стратегические цели — это лидерство в стране по глубокой переработке зерновых и масличных культур, развитию животноводства и внедрению «умного земледелия». Кроме того, в регионе планируют наращивать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью