Петропавловск-Камчатский, 20 ноября, 2018, 03:54 — ИА Регнум. Как обитатель параллельного мира комментирует окружающую действительность губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Самым ярким из последних высказываний чиновника стало заявление о том, что фотографии с тоннам гниющего лосося — те самые фотографии, которые возмутили всю страну, — не что иное, как провокация. Таким стал его ответ на гнев жителей Камчатки, увидевших своими глазами, чем обернулась рекордная лососевая путина — 491 000 тонн вместо прогнозируемых 152 000. Местные говорят, что гниющую рыбу видели «под каждым кустом», Росрыболовство списало всё на дело рук браконьеров, а теперь еще и губернатор подлил масла в огонь. Причем дело не только в рыбе, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко.

Рене Магритт. Фальшивое зеркало. 1935

По словам Илюхина, данная «провокация» нацелена на порчу имиджа Камчатки как «флагмана рыбопромышленного комплекса страны». В соцсетях местные то и дело иронизировали, что виноват, видимо, госдеп — не иначе как напровоцировал тут всякого, не иначе как Трамп сам эту рыбу наснимал и давай провоцировать.

«Тогда провокации — это и самые высокие в стране тарифы на ЖКХ, и цены на бензин, и смертность, превышающая рождаемость, и убитые дороги, и криво построенные и недозаселённые дома для расселения из аварийных бараков, и ветхий жилой фонд, и отчаяние горняков, и отчаяние почтовиков! Всё это тоже провокации!» — пишут в соцсетях жители Камчатки.

Помимо возмущения граждан, видимо, губернатор не заметил и забастовки горняков на руднике Вексельберга, а во время путины чиновники местного правительства тоже не видели, как бойцы береговой охраны давили катерами аборигенов маленького стойбища «Эврэн».

Теперь камчатцы обратились к президенту — поводом стала трудность с расселением аварийного дома, где владельцы «трешек» получили взамен старых квартир новые, а хозяевам «двушек» и «однушек» предложили крохотные компенсации, на которые нельзя купить равноценное жилье. Выходит, пока губернатор ничего не видит, остается просить разобраться с местной проблемой президента?

Читайте статью «Зазеркалье» губернатора Камчатки: гниющего лосося нет, забастовок нет… и другие материалы Ольги Демиденко по региональной тематике.