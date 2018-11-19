Киев, 19 ноября, 2018, 17:48 — ИА Регнум. На Украине не может объединиться лагерь «демократической оппозиции», поскольку США и Европейский Союз применяют «другой подход к украинским выборам». Об этом написал на своей странице в Фейсбук украинский политолог, директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

При этом он считает, что накануне выборов Кремлю удалось объединить «Оппозиционны блок».

«А вот в лагере демократической оппозиции с выдвижением единого кандидата все печально. Плюрализм прям зашкаливает… И вот вопрос: кто или что может помочь выдвижению единого кандидата от демократической оппозиции? В лагере пост-регионалов этому способствовали Москва и Медведчук. Я мало верю в то, что подобную роль по отношению к Гриценко, Садового, С. Вакарчука и другим, будут выполнять Вашингтон или Брюссель. У них совсем другой подход к украинским выборам. Поэтому, есть ли кто авторитетный, кто сможет стать движущей силой в объединении демократической оппозиции?» — задался вопросом Фесенко.

По его словам, координатор движения «Третья украинская республика» Тарас Стецькив допускает объединение лидеров «демократической оппозиции» на президентских и парламентских выборах.

«Он тоже не имеет особого оптимизма по этому поводу, но не теряет надежды и говорит, что будет убеждать объединиться А. Гриценко, А. Садового, С. Вакарчука, Р. Бессмертного и В.Чумака. По его мнению, такое объединение кардинально изменит конфигурацию президентской кампании. Он также говорит, что в роли конструктивного переговорщика мог бы выступить Бессмертный. Безусловно, что у каждого из вышеупомянутой пятерки есть свои интересы и мотивы баллотироваться на президентских выборах. И если им объединяться, то надо заранее договариваться о распределении ролей в новой конфигурации власти», — сообщил Фесенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко и внефракционный депутат, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович подписали соглашение о создании «Оппозиционной платформы — За життя». Совет «Оппозиционной платформы» единогласно выдвинул кандидатуру Юрия Бойко для участия в президентских выборах.

Напомним, 13 ноября Киевский международный институт социологии, Центр имени Разумкова и Социологическая группа «Рейтинг» опубликовали результаты социсследования электоральных предпочтений украинцев. Так, в тройку лидеров потенциальных кандидатов в президенты Украины попали глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко с 20,7% голосов, актер Владимир Зеленский (11,4%), и действующий глава государства Петр Порошенко (10,3%). При этом рейтинг экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко — 9,9%, лидера фракции Оппозиционный блок Юрия Бойко — 8,7%, лидера фракции Радикальная партия Олега Ляшко — 7,6%, певца Святослава Вакарчука — 5,5%.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Тимошенко, последняя опередила бы соперника на 3%. В случае выхода во второй тур с Порошенко, Зеленский обошел бы действующего президента на 13%.

Наибольший антирейтинг продемонстрировал Порошенко — за него ни в коем случае не проголосовали бы 51,4% избирателей. На втором месте по этому показателю — экс-премьер Арсений Яценюк с 27,2%. на третьем — Тимошенко с 27,3%.Опрос провели среди населения Украины от 18 лет и старше, всего опросили 10 тыс. респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования — не более 1%.