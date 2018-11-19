Ереван, 19 ноября, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сегодня, 19 ноября, совершил визит в Гегаркуникскую область Армении.

primeminister.am Никол Пашинян

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в областном центре, во время встречи Пашинян с руководителями общин области, глава общины Варденика Камо Бадалян выразил свое возмущение в связи с поведением президента Белоруссии, который после саммита ОДКБ рассказал послу Азербайджана подробности саммита касательно вопроса избрания нового генерального секретаря ОДКБ.

«Наши международные партнеры должны зафиксировать, что таких отношений, к каким они привыкли до сих пор, с Арменией больше не будет», — сказал в ответ Пашинян.

«Создается впечатление, что очень многие по инерции хотят, пытаются относиться к нам как к маленькой стране, маленькому народу. Я прямо говорю, что такое не пройдет, потому что, возможно, мы малочисленный народ, но мы не маленький народ, мы великий народ, потому что мы народ, имеющий многотысячелетнюю историю, мы народ культуры, мы народ генералов. Повторю, что в апреле-мае мы сделали то, что не имеет прецедента в человеческой истории. Но будьте уверены, что в этих отношениях наш народ и наше правительство в состоянии защитить интересы нашей страны, и с этим все должны считаться, и я обещаю вам, что будут считаться», — заявил и. о. премьер-министра Армении.

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