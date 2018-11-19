Эр-Рияд, 19 ноября, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Король Саудовской Аравии Салман аль-Сауд выступил с ежегодной речью о приоритетах внешней и внутренней политики королевства на будущий год, 19 ноября передает агентство Associated Press.

Kremlin.ru Салман аль-Сауд

Наиболее важным является заявление Салмана о Йемене — король заявил, что поддерживает «политическое решение» йеменского конфликта в соответствии с резолюциями ООН.

Часть речи короля Салмана была посвящена противодействию Ирану на Ближнем Востоке. Также король пообещал продолжать поддержку Палестины в ее противостоянии с Израилем.

Жителям королевства Салман пообещал рост числа рабочих мест, увеличение возможностей для молодежи, а также стабильность на нефтяном рынке, от которого по большей части зависит благосостояние Саудовской Аравии.

Убийству журналиста Джемаля Хашогги, которое стало поводом для международной обструкции королевства вообще и кронпринца Мухаммеда в особенности, в речи короля Салмана не было посвящено ни слова.

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