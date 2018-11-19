Киев, 19 ноября, 2018, 17:28 — ИА Регнум. Украинские эксперты жестко раскритиковали предложение министра социальной политики Украины Андрея Ревы ввести обязательные декларации для украинцев, трудоустроенных за границей.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

В частности, экс-министр экономики Виктор Суслов напомнил Реве, что украинское законодательство запрещает двойное налогообложение.

«Я порекомендовал бы министру Реве, прежде чем делать подобные заявления, ознакомиться с основами законодательства о налогообложении. Украина подписала и ратифицировала соглашения об избежании двойного налогообложения практически со всеми странами, в которых работают украинские заробитчане. Эти Соглашения, кроме прочего, гарантируют, что налогообложение доходов физических лиц может проводиться только один раз — в странах по месту получения этого дохода в соответствии с законодательством этих стран. Так что «гениальная» идея повторного обложения одних и тех же доходов противоречит международным обязательствам Украины. Бедная Украина с таким уровнем государственного управления», — написал Суслов на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, экономист Михаил Кухар считает, что украинцы могут использовать теневые схемы для перечисления средств на Украину.

«Нет, это не просто приступ дебильной жадности, столь характерной для этого бюджетного года. Это может стоить нам курсовой стабильности если «услышав» Реву «заробитчане» вдруг перестанут перечислять деньги легально», — отметил Кухар в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября министр социальной политики Рева призвал украинских гастарбайтеров декларировать свои доходы для возможности получить государственные субсидии. Он отметил, что ежегодно украинцы пересылают из-за границы порядка $6,5 млрд.

«Доход, потому что он используется на собственное потребление. Мы попросили: пожалуйста, задекларируйте! Потому что это реально деньги, которые вы получаете на собственное потребление. Так вот, на сегодня, когда мы говорили о 1 июня 2018, эти средства никак в декларациях наших субсидиантов не были указаны. Поэтому мы тоже провели проверку, верификацию для того, чтобы выяснить, кто у нас тоже скрывает те или иные доходы… Я сказал о необходимости декларировать доходы, чтобы правильно рассчитать размер субсидии, а не для того, чтобы обложить эти доходы налогом. Иначе выходит, у заробитчан двойное преимущество над обычными гражданами», — рассказал Рева.