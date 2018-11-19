Санкт-Петербург, 19 ноября, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Финансирование строительства метрополитена в проекте бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год сокращено на 10 млрд рублей по инициативе действующего главы города. Городская власть пришла к выводу, что ранее запланированные на это 28 млрд рублей не могут быть эффективно потрачены. Поэтому 10 млрд со строительства метро перераспределены на другие цели, которые признаны более приоритетными.

Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Пересчёт денежных средств

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, о принципах новой бюджетной политики Смольного рассказал журналистам 19 ноября новый советник губернатора Санкт-Петербурга по экономике и финансам Евгений Елин, назначенный на этот пост всего несколько дней назад.

Он напомнил, что Александру Беглову и пришедшим вместе с ним в Смольный управленцам пришлось иметь дело с проектом бюджета-2019, сверстанным еще при предыдущем губернаторе. Поэтому радикально изменить его характер не представлялось возможным, однако можно было по-иному расставить некоторые приоритеты.

Елин отметил, что ко второму чтению бюджета на 15 млрд увеличена доходная часть бюджета. «Те прогнозы, которые закладывались в августе, мы посчитали слишком консервативными, на самом деле экономика развивается чуть лучше, чем мы думали в августе, и мы увеличили налоговые поступления. Во-вторых, мы получили ряд трансфертов из федерального бюджета», — пояснил Елин.

Кроме того, были пересмотрены расходы на капитальные вложения, и 10 млрд рублей было решено перераспределить на иные цели ввиду неэффективности тех расходов, которые были заложены в первоначальный проект бюджета. «Еще 8 млрд — это текущие расходы, которые мы получили возможность перенаправить на другие цели», — добавил советник губернатора.

Всего ко второму чтению бюджета-2019 перераспределено порядка 33 млрд рублей, что составляет всего около 5% бюджета города — «не та сумма, которая может говорить о смене приоритетов», отметил советник.

Елин сообщил, что при выработке поправок в бюджет-2019 команда врио губернатора изучила результаты опросов общественного мнения горожан, которые назвали три основные проблемы: состояние городских дорог, дорожные пробки и рост цен на потребительском рынке.

«Четвертый приоритет, который мы добавляем от себя — этот демографическая ситуация и состояние здравоохранения», — сказал Евгений Елин.

Он рассказал, что самым тяжелым стало решение о сокращении расходов на строительство метрополитена на сумму порядка 10 млрд рублей. «У нас есть очень серьезные опасения того, что эти ассигнования не были бы использованы, а пролежали бы мертвыми остатками на счетах в банках», — заявил Елин.

Высвободившиеся средства будут направлены на строительство дорог (порядка 6 млрд рублей), еще 4 млрд рублей пойдут на строительство объектов здравоохранения, социального обеспечения и образования. «Например, 2 млрд рублей потребовалось на то, чтобы привести к современным требованиям безопасность школы», — отметил Елин.

По его словам, необходимо выполнить все социальные обязательства города, связанные с обеспечением жильем льготных категорий, субсидированием оплаты жилищно-коммунальных услуг и другими расходами.

По словам Елина, Александр Беглов поставил задачу, чтобы бюджет Санкт-Петербурга был понятен горожанам и был прозрачен.

Отвечая на вопросы журналистов, советник губернатора пояснил, что решение о сокращении средств на строительство метрополитена было принято на основе анализа того, как тратились деньги в предыдущие периоды. Так, по словам Елина, из 44 млрд рублей, предусмотренных на создание Красносельско-Калининской линии (на 2012−2022 годы), по первой очереди освоено всего 7 млрд рублей. А по второй очереди этой линии из предусмотренных 11 млрд не освоено ничего.

«Мы будем смотреть, что делать с этой ситуацией», — сказал советник по экономике и финансам.

Елин считает, что направление части средств, ранее отложенных на метро, на строительство новых дорог принесет больше пользы городу при текущем положении дел.

Второе чтение бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год с учетом губернаторских поправок состоится в Заксобрании города 21 ноября.