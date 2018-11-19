Воронеж, 19 ноября, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Около 5,5 тысячи воронежских семей в течение ближайших пяти лет смогут взять ипотечный кредит под сниженную процентную ставку. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, говорилось 19 ноября на планерном совещании в правительстве региона.

Кузьма Петров-Водкин. Новоселье (Рабочий Петроград). 1937

Как рассказал глава регионального департамента экономразвития Анатолий Букреев, паспорт регионального проекта в рамках нацпроекта «Жилье» направлен для согласования в Минстрой РФ. В случае утверждения проекта регион примет участие проекте «Ипотека», который предполагает субсидирование части процентной ставки для ряда категорий населения через госкорпорацию «ДомРФ». Речь идет о выделении около 4 млрд рублей, 180 млн добавит региональный бюджет.

Как позже уточнил в ходе пресс-подхода Анатолий Букреев, субсидирование позволит снизить процентную ставку с 9,4% (такая ставка действует сегодня) до 6−7% для работников бюджетной сферы, сотрудников стратегически важных предприятий, молодых семей и еще ряда категорий. Всего на льготные условия по ипотеке смогут рассчитывать 5,5 тыс. семей.

Проект рассчитан на 2019−2024 годы, приступить к его реализации власти рассчитывают уже со следующего года.