Рига, 19 ноября, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Около 80% латвийских потребителей, которые являются клиентами компании «Elektrum», ожидает увеличение счетов за электричество, сообщает портал The Baltic Course со ссылкой на слова директора по продажам АО «Latvenergo» Улдиса Муцениекса.

Рост цен зависит напрямую от потребления электроэнергии клиентом. Как пояснил Муцениекс, у 10% клиентов Elektrum — «защищенных пользователей» — цена не изменится и счета за электроэнергию останутся прежними. У 40% клиентов, потребляющих до 100 киловатт/час электроэнергии в месяц, счета увеличатся на 1,70 евро, у 30%, потребляющих от 100 до 200 кВт/ч, — на 3,50 евро, у остальных на 20% — больше чем на 3,50 евро.

Рост цен объясняется тем, что Прибалтика интегрировалась в 2018 году в скандинавский рынок электроэнергии, где резко выросли биржевые цены, что и сказывается на латвийских ценах. За десять месяцев 2018 года, в сравнению с аналогичным периодом в 2017, цена электроэнергии на скандинавской бирже в регионе повысилась на 49%, а в Латвии — примерно на 40%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прибалтийские энергетики, комментируя прыжки цен, констатируют зависимость региона от высоких цен в Скандинавии, которые частично амортизирует Белоруссия и Россия.

Напомним, Прибалтика до 2025 года намерена разорвать все электроэнергетические связи с Россией и Белоруссией и синхронизировать свои системы с системами континентальной Европы, покинув БРЭЛЛ.