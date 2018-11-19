Москва, 19 ноября, 2018, 17:19 — ИА Регнум. Создание российского сегмента в составе орбитальной станции (МКС) будет завершено в 2022 году, сообщил 19 ноября генеральный конструктор пилотируемых комплексов России Евгений Микрин на конференции по поводу 20-летия Международной космической станции.

NASA МКС

По словам Евгения Микрина, российский сегмент МКС будет создан посредством введения в эксплуатацию трех новых российских модулей, последний из которых войдет в строй в 2022 году.

В частности, в 2019 году в состав МКС войдет многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука», в 2020 году его дополнит узловой модуль (УМ) «Причал», а в 2022 году орбитальная станция пополнится научно-энергетическим модулем (НЭМ).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября глава научно-технического совета госкорпорации Роскосмос Юрий Коптев сообщил, что потенциал МКС не исчерпан, хотя на сегодняшний день эксплуатация станции согласована до 2024 года.