Рига, 19 ноября, 2018, 17:17 — ИА Регнум. В минувшее воскресенье, 18 ноября, Латвия с размахом отметила 100-летие с момента первого провозглашения государственности. Была запланирована масса праздничных мероприятий: салют и факельное шествие по центру Риги, а также возложение цветов к Памятнику Свободы и военный парад на набережной 11 ноября.

Цитата из х/ф «Змеиное яйцо». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Одиночество

В президентской канцелярии сообщили, что президенты Эстонии Керсти Кальюлайд, Литвы Даля Грибаускайте, Исландии Гвюдни Йоуханнессон и Финляндии Саули Ниинистё побывают на параде и примут участие в торжественной церемонии у памятника Свободы. После обеда высокопоставленные гости посетят Латвийский национальный театр, где проходил праздничный концерт, а вечером преподнесут в подарок книги для Народной книжной полки в Латвийской национальной библиотеке.

Однако не все приглашенные прибыли на праздник. Из четырёх президентов в праздничных мероприятиях участвовало только три: Эстонии, Исландии и Финляндии.

Как ранее сообщало И ИА REGNUM, президент Литвы Даля Грибаускайте в последний момент отменила свою поездку в Латвию на празднование из-за поломки самолета, что вызвало бурную дискуссию как в самой Литве, так и в Латвии. Однако уже сегодня на этом же самолете премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис отправился в Брюссель.