Киев, 20 ноября, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Импорт угля Украиной пока не побил рекорд 2011 года, когда было импортировано угля на $2,7 млрд, но все же заметно вырос. Только за истекшие 10 месяцев 2018 года Украина закупила заграницей почти 17,425 тонн угля на сумму $2,461 млрд (соответственно на 2,343 тонны и на $310 больше, чем за январь-октябрь 2017-го). 62% поставок пришлось на российский уголь, 30% на американский и остальное разделено между Канадой и другими странами. На каком фоне приходят такие новости, пишет автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Если в 2011 году уголь на внешних рынках Украина закупала больше частью для промышленности, то теперь в нем выросла доля энергетического угля. Сейчас власти собираются создавать Национальную угольную компанию, которая, как ожидается, должна улучшить положение в угледобычей, — и, видимо, именно в лице этой компании правительство и хочет видеть получателя средств на развитие шахт. Так делалось и при Кучме, и при Януковиче, когда на угледобывающую отрасль выделялось значительно больше средств, чем сейчас.

В этом плане примечательны слова американского министра энергетики Рика Перри, который пообещал сделать из Украины Техас, а при посещении Трипольской ТЭС и вовсе заявил:

«Мы стоим на горе угля из Пенсильвании, и это прекрасный пример партнёрства США и Украины [4-й страны мира по объёму запасов угля — Ред]… и мы с нетерпением ожидаем его расширения в будущем».

Так как можно относиться к планам создания Национальной угольной компании?..

О том, как на Украине сорвали отопительный сезон, намеренно оставив без обогрева даже детсады и школы, читайте в статье: Холодомор и апокалипсис в прямом эфире: обзор энергетики Украины

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