Екатеринбург, 19 ноября, 2018, 17:09 — ИА Регнум. В Свердловской области из-за снижения объёмов средств из областного бюджета на вакцинацию уже возникли эксцессы. Об этом заявил замглавврача Центра гигиены и эпидемеологии региона Андрей Юровских, передает корреспондент ИА REGNUM.

NIAID Вакцинация

Выступая на заседании рабочей группы согласительной комиссии по бюджету региона, Юровских отметил, что за последние четыре года финансирование регионального календаря прививок по эпидемическим показаниям уменьшилось. «По расчету на душу населения мы занимаем пятое место по УрФО!» — обратил внимание эпидемиолог, при этом пять лет назад регион занимал первое место, добавил он.

Недофинансировние привело к негативным результатам. Прекращение несколько лет назад иммунизации шестилетних детей против коклюша привело к росту их заболеваемости. В 2008 году было выявлено 45 случаев заболевания по Свердловской области, а за прошедшую неделю в 2018 году — 40! — отметил Юровских. Болеть стали больше в десятки раз. «Дети стали умирать от этой инфекции!» — подчеркнул эксперт.

Большой экономический ущерб нанесло отсутствие иммунизации против ветряной оспы. Екатеринбург в 2017 году потерял 229 млн рублей из-за инфекции. А плановая вакцинация и иммунизация одной группы стоит 54 млн рублей — и за 3 года с оспой было бы покончено, считает Юровских.

Эксперт отметил, что на 2019 год необходима 415 млн рублей для выполнения региональных прививок по эпидемическим показаниям. При этом в проекте бюджета на 2019 год заложено «меньше половины» данной суммы (181 млн 79 тысяч рублей по статье «Вакцинопрофилактика и иммунодиагностика» — ИА REGNUM ).

Председатель рабочей группы Вячеслав Погудин и глава бюджетной комиссии ЗакСО Владимир Терешков поддержали коллегу и внесли в протокол пожелание увеличить финансирование программы. Терешков напомнил, что из-за увеличившейся за последние годы миграции в область попадает «много опасных заболеваний». «То же самое происходит на Украине — остановили все прививочные кампании, и спонтанно, в десятки раз увеличилось количество заболеваний по особым категориям! И это тоже принесет, в том числе и в Свердловскую область, определенную опасность!» — выразил свои опасения депутат.

Напомним, 19 ноября в Екатеринбурге началась бесплатная вакцинация от гриппа. В поликлиники города поступила вакцина «Совигрипп». Специалисты рекомендуют привиться особенно тем, кто страдает хроническими заболеваниями.