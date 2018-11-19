Майкоп, 19 ноября, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Вопросы лекарственного обеспечения в Адыгее взяты на особый контроль. Об этом говорилось 19 ноября на планерном совещании, которое провел глава республики Мурат Кумпилов, сообщила пресс-служба главы РА. Как сообщало ранее ИА REGNUM, вопрос доступности и качества медикаментов ранее обсуждался на выездном совещании под председательством президента Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

«Речь идёт о жизни и здоровье наших граждан. Отсутствие лекарств или некачественные препараты могут нанести существенный ущерб людям, на благо которых нацелена вся наша работа. Необходимо держать вопросы лекарственного обеспечения на особом контроле, оперативно реагировать на обращения граждан по данной тематике и в каждом конкретном случае принимать все требуемые меры», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов на совещании 19 ноября.

На совещании глава региона передал министру здравоохранения республики Рустему Меретукову обращения граждан по вопросам лекарственного обеспечения и работы системы здравоохранения, поручив рассмотреть каждое из них.

Отметим, что расходы бюджета Адыгеи на закупку медицинских препаратов для жителей, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, ежегодно растут: в 2016 году на эти цели было направлено 810,9 млн рублей, в 2017 году — 841,9 млн рублей, в 2018 — 867 млн рублей. В этом году благодаря электронным аукционам удалось сэкономить на закупках около 68 млн рублей. Более 71% препаратов, закупаемых министерством здравоохранения РА, произведены в России. Средняя величина розничной торговой надбавки на жизненно важные лекарственные препараты в регионе составляет по данным Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 7% при среднероссийском показателе в 23% (по данным на июль текущего года).