Тутаев, Ярославская область, 19 ноября, 2018, 16:45 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области прокуратура проверяет законность размещения в школе № 7 иконы святого Феодора Ушакова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Тутаевской межрайонной прокуратуре.

Ikona7.ru Иконописное изображение Федора Ушакова

Школа носит имя прославленного флотоводца. Адмирал канонизирован церковью. Санаксарский монастырь, где находятся мощи святого, подарил школе икону, которая размещается на «Стене славы» в школьном коридоре около музея.

«К нам обратился гражданин, который не является ни учащимся, ни родителем ученика. Он в интернете увидел фотографию, что в школьной экспозиции присутствует икона Фёдора Ушакова. Гражданин считает, что у нас светское государство, и в учебном заведении не должна висеть икона. На данный момент проводится проверка, решение не принято», — сказала корреспонденту ИА REGNUM помощник тутаевского межрайонного прокурора Лидия Чернышкова.

В школе считают, что не нарушали никаких законов, икона не используется с религиозной целью.

«Жителям города Тутаев, которые нажаловались в прокуратуру, поясняем, что «Стена славы Ф.Ф. Ушакова», имя которого носит средняя школа №7 города Тутаева, является культурологическим объектом, частью экспозиции школьного музея. В целях воцерковления учеников данный объект не используется», — прокомментировал ситуацию заместитель директора школы Кирилл Сапегин.

Работники прокуратуры уже выезжали в школу. Проверка должна завершиться до конца ноября. В самой школе пока не собираются снимать икону со стены.