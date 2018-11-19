Лондон, 19 ноября, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть будут стабильны до следующего заседания ОПЕК, на котором ожидается объявление о сокращении добычи, считает стратег PVM Oil Associates Тамас Варга, 19 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтяная капля

«Рынок воспринимает снижение производства как нечто само собой разумеющееся. Мы посмотрим, произойдет ли это сразу после следующего заседания ОПЕК 6 декабря. До тех пор можно прогнозировать стабильные цены», — заявил Варга журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, после заявлений представителей ОПЕК о возможном сокращении добычи нефть прекратила длительное падение, однако пока не демонстрирует серьезный рост. На настоящий момент нефть Brent «зависла» на подходе к $67 за баррель.

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