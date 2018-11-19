Севастополь, 19 ноября, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Несмотря на два случая заболевания, говорить об эпидемии кори в Севастополе не приходится. Об этом 19 ноября журналистам заявил главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Сергей Грыга.

EU Civil Protection and Humanitarian Aid Operations/Pierre Prakash Вакцинация против кори

«На сегодняшний день в Севастополе эпидемии нет. Зарегистрировано только два случая — жительница города вместе с ребёнком заболели после своей поездки на территорию Украины и Польши. Сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия для ограничения очага, предотвращения дальнейших вспышек. Вакцина в Севастополе есть», — отметил специалист.

По его словам, до конца года в городе запланировано привить 12 тысяч взрослых и 9 тысяч детей.

«Детское население привито на 90%, взрослое — на 62%. Это те, которые подлежат ревакцинации, вновь прибывшие, те, у кого отсутствует вакцинация. На следующий год запланировано привить от кори 24 тысячи человек», — подчеркнул Грыга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года общественности стало известно о нескольких случаях заражения серозным менингитом ряда воспитанников севастопольского детсада №90, однако местные чиновники долгое время отказывались признавать наличие проблемы.