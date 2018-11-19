Калуга, 19 ноября, 2018, 16:31 — ИА Регнум. В Калуге 19 ноября состоялось очередное заседание комитета Городской думы по правовому обеспечению местного самоуправления под председательством Павла Середина. На заседании были одобрены изменения в решение «Об управлении экономики и имущественных отношений», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги На заседании

Поправки наделяют управление полномочиями в части осуществления муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров, выполнению работ и оказанию услуг на розничных рынках, а также полномочиями по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности.

Получили одобрение и поправки в Положение об отделе по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу. Поправки приводят положение в соответствие с законодательством Калужской области и наделяют отдел полномочиями по подготовке документов для принятия решений о помещении под надзор совершеннолетних недееспособных граждан или не полностью дееспособных граждан, не имеющих опекунов или попечителей, в медицинские организации и организации социального обслуживания.

Депутаты одобрили предложение председателя комитета по вопросам социального развития Марины Ставиской о предоставлении ежегодной социальной выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет. Социальную выплату в размере 5 тыс. рублей предполагается выплачивать ежегодно ко дню рождения лица, достигшего 100 и более лет. Предоставление выплат начнётся с 1 января 2019 года.

Также были одобрены предложения по уточнению территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление общиной «Тайфун». В состав территории общины будут включены дома №№104, 106 и 116 к. 1 по улице Грабцевское шоссе, а также дома №№44, 46 и 48 по улиц Молодёжной.

В ходе заседания были заслушаны отчёты о ходе реализации муниципальных программ. На реализацию программы «Информационное общество (Электронный муниципалитет)» в 2018 году было выделено 45,3 млн рублей, по состоянию на сентябрь 2018 года было освоено 28,3 млн рублей — 69,4%. Оставшиеся средства планируется в полном объёме освоить до конца года. Средства были использованы для развития Центра обработки данных городской управы, развития системы связи, модернизации оборудования, обеспечения функционирования и развития информационных систем, обеспечения информационной безопасности.

На реализацию программы «Гражданская инициатива» в 2018 году было выделено 15,9 млн рублей, на 1 октября освоено 87,3% средств — 13,9 млн рублей. В рамках программы проводились конкурсы «Калуга в цвету» и «Калужские дворы», цикл мероприятий «День малой деревни», месячники благоустройства.

Также в реализации программы проводилась работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и повышению правовой культуры граждан.