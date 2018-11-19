Калуга, 19 ноября, 2018, 16:20 — ИА Регнум. В Калуге 19 ноября состоялось очередное заседание комитета Городской думы по территориальному развитию города и городскому хозяйству под председательством Виктора Борсука. На заседании были одобрены поправки в бюджет города на 2018 год, согласно которым доходная часть бюджета увеличивается на 42,7 млн рублей за счёт безвозмездных поступлений из областного бюджета, также производится перераспределение средств в рамках ранее утверждённых параметров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги На заседании комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству

4,169 млн рублей выделяется региональному управлению ЗАГС на обеспечение переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. 14,2 млн рублей выделяется на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 25,8 млн рублей — на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Ещё 63,9 млн рублей будет направлено на ремонт автомобильных дорог. 31,8 млн рублей выделяется на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 1,7 млн рублей выделяется отделу по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу на исполнение переданных государственных полномочий.

2,6 млн рублей будет выделено управлению культуры на реализацию указов президента Российской Федерации. 4,692 млн рублей выделяется на содержание автомобильных дорог, 285,7 тыс. рублей — на организацию работ по повышению безопасности дорожного движения.

1,117 млн рублей будет внесено в уставной капитал МУП «Полигон ТКО» г. Калуги. 736 тыс. рублей направляется на реализацию бюджетных инвестиций по объекту «Строительство автомобильной дороги от строящейся транспортной развязки ПК196 объекта «Строительство объезда г. Калуги на участке Секиотово-Аненки с мостом через р. Оку» до улицы Серафима Туликова».

1,214 млн рублей будет выделено на предоставление субсидий для оказания финансовой помощи в целях предупреждения банкротства муниципальных унитарных предприятий. 11,4 млн рублей выделяется на исполнение решений суда по капитальному ремонту жилых домов.

Также члены комитета поддержали предложение об установлении на фасаде здания Народного дома памятной доски, посвящённой 30-летию организованного поискового движения России. Калугу принято считать родиной организованного поискового движения России. 13 марта 1988 года 106 руководителей поисковых отрядов и групп из различных регионов России и республик СССР приехали в Калугу. Здесь на I Всесоюзном сборе поисковиков было принято решение о создании Всесоюзного координационного совета поисковых отрядов. Его председателем был избран Юлий Михайлович Иконников — ветеран Великой Отечественной войны, журналист, энтузиаст поискового движения, один из инициаторов планомерной организации работы по сохранению памяти о погибших земляках.

Кроме того депутатами были одобрены предложения управления экономики и имущественных отношений по внесению изменений в программу приватизации муниципального имущества на 2018 год. Из программы исключаются семь объектов недвижимости. Помещение в доме № 9 по улице Дубрава планируется передать в безвозмездное пользование Межрегиональной благотворительной общественной организации помощи детям в трудной жизненной ситуации «Новый день». Помещения в доме №7 по улице Тульской и доме №53 по улице Маршала Жукова исключаются из плана в связи с признанием домов аварийными и их последующим сносом. Два объекта исключаются из программы приватизации в связи с заключением договоров аренды.

Были одобрены предложения по согласованию сделок муниципальным предприятиям. Управлению калужского троллейбуса планируется согласовать сделку по заключению договора на оказание услуг охраны, МУПу «Управление комплексного обслуживания населения» — по сдаче в аренду муниципального недвижимого имущества.

В ходе заседания были заслушаны отчёты о ходе реализации муниципальных программ. В рамках программы «Экономическое развитие» были предоставлены субсидии на общую сумму 2,09 млн рублей «Калужскому студенческому бизнес-инкубатору» и Калужскому бизнес-инкубатору «Материалы и компоненты электроники».

На реализацию программы «Развитие туризма» в 2018 году было выделено 400 тыс. рублей. За счёт этих средств было запланирован проведение конкурса исследовательских краеведческих работ «Предания старой Калуги», издание буклета о достопримечательностях города и туристической карты города.

Для финансирования программы «Развитие сельского хозяйства» в городском бюджете 2018 года было предусмотрено 5,61 млн рублей. Субсидии на приобретение оборудования, сельскохозяйственной техники, элитных семян, а также компенсации части затрат на реализованное молоко были предоставлены АО «Совхоз Росва» и ИП Глава К (Ф)Х Тарасенков В.Г. Предприятиями были закуплены тракторы Беларус 82.1, МТЗ Беларус 1221.2, тяжёлый предпосевной культиватор ATLAS 4 и машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-11

На реализацию программы «Старый город» в 2018 году было выделено 300 тыс. рублей. За счёт этих средств будет заключён муниципальный контракт на проведение историко-культурной экспертизы в отношении выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом начала XXвека», расположенного по адресу переулок Воскресенский, д. 6. Совместным решением городской управы и депутатов Городской думы в 2019 году на реализацию программы «Старый город» будет выделено порядка 5 млн рублей.

Председатель комиссии по анализу деятельности муниципальных предприятий Юрий Титков представил коллегам информацию о проблемах МУП «Калугатпелосеть», «Управление калужского троллейбуса» и «УК МЖД Московского округа». Членами комитета было принято решение рассмотреть данные вопросы в ходе «часа контроля» на заседании Городской думы.