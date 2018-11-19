Тула, 19 ноября, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Сотрудников и учеников одной из школ Тульской области эвакуировали днем 19 сентября, причиной стал розлив ртути.

Действительно сюрприз

По информации ГУ МЧС по региону, сообщение о розливе вещества, похожего на ртуть, в здании школы в поселке Товарковский Богородицкого района поступило около 13:15. На место отправились спасатели, а также химико-радиологическая лаборатория Главного управления МЧС России по Тульской области. В результате инцидента никто не пострадал.

Из здания пришлось эвакуировать более 200 человек — учеников и сотрудников. По информации местных СМИ, ртуть в школу в пластиковом контейнере от «киндер-сюрприза» принесла одна из учениц.