Красноярск, 19 ноября, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Вся негативная информация, которая появляется в СМИ в отношении главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, исходит от недоброжелателей с целью испортить его репутацию и вынудить уйти в отставку. Об этом газете «Спорт-Экспресс» заявил сам рулевой красноярского футбольного клуба.

FBilula Дмитрий Аленичев

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Одно из таких сообщений — его задержание сотрудниками ГИБДД Красноярска якобы за управление автомобилем в нетрезвом виде. По словам Аленичева, был разыгран настоящий спектакль. До задержания он сидел в ресторане с друзьями, где пил безалкогольное пиво. Уже около дома в его машину въехал автомобиль, водитель которого оскорбил Аленичева и пригрозил вызвать полицию.

«В этот же момент чудесным образом мимо проезжал автомобиль ГИБДД с тремя сотрудниками, который к нам подъехал. С момента столкновения прошла ровно минута», — рассказывает специалист.

В итоге ключи от машины Аленичева куда-то исчезли, автомобиль эвакуировали на штраф-стоянку, а виновника аварии отпустили.

Аленичев также признался, что уже не первый раз замечает за собой слежку.

«Всё, что происходит в последний месяц — неспроста», — заявил главный тренер «Енисея».

Напомним, сегодня, 19 ноября, стало известно о задержании сотрудниками ДПС главного тренера местного футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав сроком на два года.

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Аленичев останется главным тренером «Енисея» до зимнего перерыва

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года Дмитрий Аленичев стал главным тренером футбольного клуба «Енисей». Контракт с тренером был подписан на два года. В том же году рулевой команды вывел клуб в премьер-лигу. Это произошло впервые в истории. В сезоне 2017/2018 «Енисей» под руководством Аленичева замыкает турнирную таблицу чемпионата, имея в активе шесть очков. В ноябре 2018 года министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев заявил, что главный тренер красноярского «Енисея» останется руководить командой как минимум до зимнего перерыва в чемпионате России. Он уточнил, что на сегодня вопрос о расторжении контракта с Аленичевым не стоит.