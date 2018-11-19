Чебоксары, 19 ноября, 2018, 15:54 — ИА Регнум. В столице Чувашии завершается подготовка к транспортной реформе, передаёт корреспондент ИА REGNUM. С 1 декабря меняется схема движения 14 маршрутов и отменяются 16 (ранее заявлялось о 18 маршрутах), внедряется новая система оплаты и пересматриваются цены за проезд. Данные вопросы были подняты сегодня, 19 ноября, на планёрке в мэрии.

Cap.ru Оптимизация транспортной сети

Транспортная реформа заработает с декабря 2018 года. Власти напоминают о четырёх основных проблемах в транспортном обслуживании города Чебоксары. Это преобладание автобусов малой вместимости, дублирование муниципальных маршрутов (более 40%), высокая плотность маршрутной сети (превышение в 2,5 раза), недостаточно развитая улично-дорожная сеть.

В первую очередь в Чебоксарах оптимизируют маршрутную сеть. По данным мэрии, с 1 декабря меняется схема движения 14 маршрутов и отменяется 16 маршрутов. В тех районах, где отменяемый маршрут единственный (к примеру №№ 21, 61, 63, которые соответственно едут в Заовражный, Чандрово и на остановку «Мясокомбинат»), будут продлены схемы движения №№ 52, 32, 20 маршрутов.

«Транспортная доступность для отдаленных микрорайонов будет полностью обеспечена», — уверен начальник отдела транспортного обеспечения и связи управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи Андрей Васильев.

Cap.ru Перевозчики

Говоря о транспортной реформе, он проинформировал, что в настоящее время по 18 автобусным маршрутам из 24 определены победители, по шести маршрутам продолжаются торги. По данным мэрии, победители аукциона по маршрутам №№ 2, 22, 35 уклонились от подписания контракта, поэтому это право предложено участникам торгов, занявшим второе место. По маршруту № 2 аукцион будет объявлен повторно. Отметим, что муниципальные контракты по регулярным пассажирским перевозкам заключаются на восемь лет.

Кроме этого, до конца года предусмотрен запуск нового троллейбусного маршрута №10, который свяжет микрорайон «Садовый» с центром города.

«Кроме того, в настоящее время администрацией города рассматривается вопрос изменения стоимости проезда на электрическом транспорте по системе безналичной оплаты до 18 рублей», — говорится в сообщении.

То есть плата вырастет на 2 рубля. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в автобусах при оплате транспортной картой стоимость проезда составляет 19 рублей, при оплате наличными средствами — 22−23 рубля, в троллейбусе соответственно — 16 и 20 рублей.

По данным властей, в городе действуют 57 муниципальных маршрутов — 17 троллейбусных и 40 автобусных. С начала года на муниципальные маршруты выходило 734 единицы транспорта: 198 троллейбусов, семь автобусов большого класса, 55 автобусов среднего класса и 474 малого класса. В июле в связи с банкротством ГУП «Чувашавтотранс» на маршруты вышли временные перевозчики.

Напомним, в ноябре начали приниматься бесконтактные банковские карты для оплаты проезда. Оплата проводится через терминалы для безналичной оплаты проезда, которые используются для транспортной карты (ЕТК).