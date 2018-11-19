Иваново, 19 ноября, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Железнодорожный вокзал города Иванова, который был построен в 1930-х годах и является памятником эпохи конструктивизма, памятником архитектуры регионального значения, по утверждению губернатора Станислава Воскресенского, был построен «тяп-ляп». Ролик с заявлением главы региона появился на канале «РТВ Иваново» YouTube.

Кирилл Людин Железнодорожный вокзал в городе Иваново

«Вот построили тяп-ляп в тридцатых годах, вот пожинаем, понимаете, эти плоды. Фактически перестраивать вокзал приходится. Потому что строили не пойми как, не пойми что, с нарушением всех строительных норм», — заявил Воскресенский.

Железнодорожный вокзал в Иваново был построен в 1933 году по проекту Владимира Каверинского и стал одним из нескольких зданий, построенных в городе в конструктивистском стиле. Сегодня здание является памятником архитектуры и единственным в РФ крупным железнодорожным вокзалом, построенным в стиле конструктивизма.

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Реконструкция вокзала началась в 2018 году, при этом о ее необходимости говорили много лет. Но не потому, что здание строилось «тяп-ляп», а потому, что зданию уже — 85 лет и ремонта оно не видело давно: прежний губернатор Михаил Мень, например, ещё в 2011 году назвал состояние вокзала «омерзительным». Изначально говорилось о том, что проект предусматривает обновление фасада, а также реконструкцию платформ № 1 и № 3 с устройством подземного пешеходного перехода на станцию, а также техническое перевооружение здания. Тогда же говорилось, что стиль конструктивизма подчеркнут архитектурной подсветкой, ремонт же представители РЖД обещали провести с максимальным сохранением исторического облика здания как внутри, так и снаружи. Позже на тот момент еще врио губернатора Воскресенский заявил, что проект реконструкции должны выбрать жители — голосование состоялось в марте.