Москва, 19 ноября, 2018, 15:37 — ИА Регнум. В Госдуме считают, что с введением в эксплуатацию новых плацкартных вагонов цены на проезд не вырастут, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Плацкартный вагон

«На фотографиях, представленных сегодня, модели новых вагонов, на наш взгляд, выглядят удобными и красивыми. Жизнь покажет, но должно быть всё хорошо с эксплуатацией. Цены в связи с обновлённым видом вырасти не должны, потому что тарифы все утверждены уже заранее, и вид тут не при чём», — заявил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв («Единая Россия»).

РЖД представила новые модули, которые придут на смену традиционных плацкартных вагонов.