Мурманск, 19 ноября, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун направила письмо президенту РФ, в котором изложила свою позицию по возможному переходу к выделению рыбных квот через аукционы. Об этом она сообщила на оперативном совещании в правительстве региона, сообщает СеверПост.ru.

Kremlin.ru Марина Ковтун

«Мы разделяем тревогу наших рыбаков. Продажа квот приведёт к их монополизации переделу рынка», — заявила губернатор.

Она сообщила, что мурманские рыбаки направили на модернизацию флота 40 млрд рублей. Это вклад в бюджет области в размере 6,6 млрд рублей. В отрасли в Заполярье заняты 7 000 человек.

«Нашу позицию мы изложили в письме, которое на прошлой неделе ушло в адрес президента Владимира Путина… Наша позиция окончательная и пересмотру не подлежит», — заявила Марина Ковтун.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным СМИ, решение о введении крабовых аукционов уже принято, соответствующий законопроект разработан, только сделано это без общественных обсуждений и согласований с рыбодобывающими регионами. Главным лоббистом, продвигающим в правительстве РФ аукционный принцип распределения квот, остается «Русская рыбопромышленная компания» (РРМК).

По неподтвержденной информации, правительство рассматривало предложение перевести на аукционы от 30% до 50% квот.

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