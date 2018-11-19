Киев, 19 ноября, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Украинские СМИ сегодня, 19 ноября, сообщили о том, что известный украинский комедийный актер, продюсер и телеведущий Владимир Зеленский всерьез начал подготовку к избирательной президентской кампании.

Кузьма Петров-Водкин. Театр. Фарс. 1907

В частности, издание LIGA.net со ссылкой на собственные источники информирует, что представители Зеленского оплатили зимнюю рекламу на радио и билбордах с лозунгом — «Я не шучу». Также источник сообщил, что представители Зеленского в настоящий момент «активничают» в регионах Украины и собирают предвыборные команды, стараясь соблюдать секретность. Предполагается, что большую часть политсилы комика, партии «Слуга народа», составят представители партии «УКРОП» (политический проект олигарха Игоря Коломойского).

Интересно, что 13 ноября был обнародован большой совместный соцопрос компаний КМИС, Центр Разумкова и социологической группы «Рейтинг», согласно которому на сегодня Зеленский занимает 2-е место в избирательной гонке и имеет шансы выйти во второй тур президентских выборов (состоятся в марте 2019 года).

Согласно данным опроса, за лидера «Батькивщины» Тимошенко готовы проголосовать на президентских выборах 21% респондентов, за Зеленского — 11%, за действующего президента Украины Петра Порошенко — 10%. Далее в списке следуют глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — 10%, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 9%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко — 8%, рок-музыкант, певец Святослав Вакарчук — 6%, народный депутат Евгений Мураев — 5%. Рейтинг остальных кандидатов — менее 5%. Как заявили социологи, антирейтинг возглавляет президент Порошенко — более половины украинцев не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах.

Политический эксперт Юрий Гаврилечко в своем комментарии отмечает, что постоянная клоунада и шоу в Верховной раде абсолютно нивелировали для многих украинцев разницу между цирком и политическим процессом.

«Потому нет ничего удивительного в том, что на второе место в рейтинге электоральных симпатий вышел профессиональный шоумен Зеленский, которого многие начали отождествлять с его героем из сериала «Слуга народа» — Васей Голобородько»,— анализирует он.

Далее эксперт подчеркивает, что если относительно денег мало сомнений вызывает спонсорство Игоря Коломойского, то вот насчет команды Зеленского информации катастрофически мало, если не сказать, что ее почти нет.

Впрочем, политолог предполагает, что вся активность Зеленского и его окружения будет нацелена на организацию максимально возможного результата для партии «Слуга народа» на парламентских выборах (осень 2019 г.), а не на президентских.

«Ведь и сейчас ясно, что именно так будет капитализироваться процент полученных Зеленским голосов на президентских выборах. Хотите новых лиц в политике? Вы их получите. Но не удивляйтесь потом, что результат их работы будет еще более непредсказуем и отрицателен, чем итог работы нынешнего парламента, где почти 70% народных депутатов избирались в первый раз», — резюмировал Юрий Гаврилечко.