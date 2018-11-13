Баку, 13 марта, 2017, 22:02 — ИА Регнум. Проведенные в Абхазии 12 марта парламентские выборы осудил и Азербайджан. По информации МИД Грузии, соответствующее заявление распространило внешнеполитическое ведомство Азербайджанской Республики.

Пётр Верещагин. Сухум-Кале

«Азербайджанская Республика не признает независимость Абхазии и, соответственно, не признает проведенные 12 марта 2017 года так называемые парламентские выборы и их результаты», — говорится в заявлении, перевод которого на грузинский язык публикует МИД Грузии.

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство считает, что необходимо продолжение переговоров с целью мирного урегулирования конфликта с учетом норм и принципов международного права.