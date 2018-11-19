Лондон, 19 ноября, 2018, 15:26 — ИА Регнум. В возрасте 89 лет ушел из жизни актёр Джон Блузал, которого зрители знают по ролям в фильме «Пятый элемент и ситкоме «Викарий из Дибли». Об этом 18 ноября сообщило издание The Independent.

Цитата из к/ф «Пятый элемент». реж Люк Бессон. 1997. Франция Профессор Паколи

В «Пятом элементе» Люка Бессона Блузал исполнил роль профессора Паколи. Последний раз на киноэкране он появился в 2016 году, в фильме братьев Итана и Джоэла Коэнов «Да здравствует Цезарь!». Актер исполнил роль профессора Маркузе.

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Напомним, Джон Блузал родился 12 августа 1929 года. Его семья эмигрировала в Австралию в 1938 году. Актерскую карьеру он начал в одном из театров Мельбурна, его первым фильмом стала комедия «Мышь на луне» (1963) режиссёра Ричарда Лестера.