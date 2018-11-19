Уфа, 18 марта, 2018, 09:28 — ИА Регнум. В Башкирии на выборах президента РФ воспользоваться своим избирательным правом смогут 267 486 людей с ограниченными возможностями здоровья. А отдельно для слабовидящих граждан в местах их компактного проживания работают шесть специализированных участков, которые оборудованы поручнями и пандусами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Два специализированных участка для слабовидящих граждан работают в Уфе, еще два в Белебее и по одному в Белорецке и Стерлитамаке. Для них выдаются специальные трафареты для голосования и лупы, а на участках работают представители общества слепых и волонтёры.

На сегодня в республике, по данным Пенсионного фонда, проживает 267 486 инвалидов, из них 11 671 — граждане с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, при этом 8 727 из них используют кресла-коляски. Ещё 5 664 человек являются инвалидами по зрению являются, а 10 057 имеют проблемы со слухом.

По информации ЦИК региона, для данной категории избирателей составлено 7 975 паспортов маршрутов.