Южно-Сахалинск, 19 ноября, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Государственная экологическая экспертиза департамента Росприроднадзора по ДФО дала отрицательное заключение на материалы общедопустимого улова (ОДУ) косаток и белух на Дальнем Востоке в 2019 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Bong Grit Косатки (Orcinus orca)

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ОДУ по белухам, как сообщил на своем сайте Росприроднадзор по ДФО, признаны полностью необоснованными. По косаткам признана необоснованной численность предложенных к вылову особей — 13 косаток. Эксперты посчитали её чрезмерно завышенной. По мнению экспертов Росприроднадзора, обоснованной была бы численность в 6 особей.

Таким образом, вылов косаток и белух на Дальнем Востоке в 2019 году полностью отклонен.

Помимо этого, по обоим видам — косатки и белухи — экспертная комиссия Государственной экологической экспертизы рекомендовала предусмотреть только научный вылов, и исключить вылов в культурно-просветительских целях. Это означает, что использовать косаток и белух для продажи в океанариумы будет нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые всего мира и России потребовали запретить вылов косаток и белух на Дальнем Востоке. 28 экспертов из 8 стран потребовали остановить отлов китообразных, поскольку это может быстро истощить всю популяцию. Против вылова косаток и белух протестуют дальневосточные экологические организации «Экологическая вахта Сахалина», «Клуб Бумеранг» (Сахалин), «Друзья Океана» (Сахалин), другие. Они оспаривали положительное заключение на отлов китообразных, выданное Росприроднадзором на 2018 год, в суде. Экологическая организация «Друзья океана» впервые в истории начали общественный мониторинг отлова косаток. Ловцы китообразных всячески препятствовали экологам: на них нападали, аппаратуру ломали, летательный аппарат, с помощью которого экологи пытались снять на видео происходящее в Охотском море, расстреляли из охотничьего оружия.