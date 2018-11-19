Киев, 19 ноября, 2018, 15:08 — ИА Регнум. На Украине обсуждают заявление министра социальной политики Андрея Ревы, который уверен в необходимости ввести обязательные декларации для украинцев, трудоустроенных за границей.

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности (фрагмент). XVII век

Напомним, в интервью «Радио Свобода» министр заявил, что «заробитчане» пересылают домой ежегодно порядка $6,5 млрд.

«Люди, которые работают в Украине, платят подоходный налог, платят ЕСВ. Их доходы учитываются. И, как правило, они не могут претендовать на субсидии, потому что они работают по «белому», удерживают и бюджетников и пенсионеров, и сами себя содержат. А кто работает за рубежом, пересылает сюда средства… эти средства тоже следует считать доходами физических лиц и они должны облагаться налогом», — заявил Рева.

Позже в комментарии «Стране» министр социальной политики уточнил свою позицию:

«Я сказал о необходимости декларировать доходы, чтобы правильно рассчитать размер субсидии, а не для того, чтобы обложить эти доходы налогом. Иначе выходит, у заробитчан двойное преимущество над обычными гражданами».

Эксперты намерения министра восприняли резко негативно.

«Нет, это не просто приступ дебильной жадности, столь характерной для этого бюджетного года. Это может стоить нам курсовой стабильности, если «услышав» Реву заробитчане вдруг перестанут перечислять деньги легально», — комментирует экономист Михаил Кухар.

Экс-министр финансов Виктор Суслов рекомендует Андрею Реве, прежде чем делать подобные заявления, ознакомиться с основами законодательства о налогообложении.

«Украина подписала и ратифицировала Соглашения об избежании двойного налогообложения практически со всеми странами, в которых работают украинские заробитчане… Эти соглашения, кроме прочего, гарантируют, что налогообложение доходов физических лиц может проводиться только один раз — в странах по месту получения этого дохода в соответствии с законодательством этих стран. Так что «гениальная» идея повторного обложения одних и тех же доходов противоречит международным обязательствам Украины. Бедная Украина с таким уровнем государственного управления!», — заявил Суслов.

ИА REGNUM напоминает, что украинские граждане, которые работают за рубежом, за первое полугодие этого года увеличили объемы денежных переводов в Украину на 30% до 4,5 млрд долларов. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

Ранее в этом году Национальный банк Украины «усовершенствовал» методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину и уточнил их оценку за 2015−2017 годы. В НБУ отметили, что основным источником данных для расчета объема частных денежных переводов является отчетность относительно переводов через официальные каналы — банки и международные платежные системы, а также результаты опросов, которые позволяют оценить объемы неформальных переводов — в наличной или товарной форме. Но в 2015—2017 годах оценки объема платежей с основных стран-партнеров оказались заниженными — «из-за ряда факторов».

На основе обновленной методики украинский Нацбанк пересчитал квартальные и годовые объемы частных переводов за последние три года в сторону увеличения: в 2015 году — на $1,8 млрд, до $7,0 млрд; в 2016 году — на $2,1 млрд, до $7,5 млрд; в 2017 году — на $2 млрд, до $9,3 млрд. Соответственно, это привело к улучшению сальдо текущего счета платежного баланса Украины: в 2015 году — с дефицита в размере 0,2% ВВП до профицита в размере 1,8% ВВП, в 2016 году — размер дефицита с 3,7% ВВП до 1,4% ВВП, в 2017 году — размер дефицита с 3,5% ВВП до 1,6% ВВП.