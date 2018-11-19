Ярославль, 19 ноября, 2018, 15:05 — ИА Регнум. На новогоднее оформление Ярославля в бюджете города предусмотрено 676 301,5 рубля, каких-либо дополнительных бюджетных трат на эти цели не предусмотрено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Илья Бесхлебный Новогодний Ярославль

Из общей суммы затрат более 500 тысяч рублей будут направлены на монтажные работы, в том числе с использованием спецтехники. Все праздничные «инсталляции», приобретённые и установленные в прошлые годы, находятся в сохранности и будут использованы в разных районах. Сотрудники комитет по рекламе мэрии сейчас проверяют исправность светового электрооборудования. Монтаж новогодних конструкций уже начался.

В украшении города традиционно участвуют торговые центры, промышленные предприятия, компании и организации города. Лучшие инициативы учреждений социальной сферы, предприятий торговли и услуг, ТСЖ, ЖСК будут отмечены в финале ежегодного конкурса «Лучшее новогоднее оформление». Конкурс «Семейные ценности» ориентирован на детей и их родителей, которые изготовят праздничные игрушки для украшения елок города. В условиях ограниченного финансирования мэрия города Ярославля эффективно использует имеющиеся ресурсы, не повышая бюджетных расходов, — сказал заместитель мэра Алексей Торопов.

Вопрос праздничного оформления Ярославля примечательный. Последние два года ему уделялось большое внимание бывшим мэром Владимиром Слепцовым. Источником финансирования являлся не только бюджет, но средства ярославских предпринимателей, что вызывало с их стороны определённое недовольство. Тем не менее, надо признать, что Ярославль никогда ещё не выглядел так празднично на Новый год и это оценили его жители. Сможет ли мэрия под руководством нового градоначальника Владимира Волкова обеспечить такой же уровень или будет «жить по средствам»?