Москва, 19 ноября, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Законопроект о переходном периоде в вопросе размещения мусорных полигонов для городов федерального значения Госдума может рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») по итогам встречи фракции с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

Речь идет о законопроекте депутатов Госдумы от «Единой России», в котором они предлагают ввести трехлетний переходный период для городов федерального значения в вопросе обязательного размещения мусорных полигонов.

«Вопрос касается 20 млн человек, непосредственно проживающих в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Это три города федерального значения, которые отличаются от всех тем, что они не могут располагать мощности по хранению отходов на территории своих регионов, они вынуждены уходить в соглашения с другими субъектами РФ. Для них будет введен переходный период в течение трех лет», — напомнил Бурматов.

При этом он подчеркнул, что реформа обращения с отходами для таких регионов не отменяется, а будет действовать по общему правилу.

«На них будут распространяться все пункты этой реформы, начиная от согласования территориальных схем размещения отходов с гражданами заканчивая порядком использования средств экологического сбора. Но для них будут сделаны несколько исключений, которые касаются деятельности региональных операторов. Этим мы обезопасим наших граждан, причем как в самих городах федерального значения, так и в других регионах РФ», — подчеркнул Бурматов.

«Наша фракция рассчитывает, что буквально на ближайших заседаниях этот законопроект может быть рассмотрен», — заявил депутат.