Симферополь, 19 ноября, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Во избежание очередного дефицита горюче-смазочных материал в Крыму местные власти попросили правительство РФ наладить прямые поставки на полуостров нефтепродуктов и дизтоплива без их закупки на бирже. Об этом 19 ноября журналистам сообщил глава РК Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь. Пробка

«Это предложение появилось после информации о возможном уходе «Роснефти» с Санкт-Петербургской биржи. Мы попросили правительство проработать для нас механизм поставок именно с учетом того, что ни одной крупной вертикально интегрированной компании на территории республики нет. А поставщиком для местных сетей может быть одна компания», — отметил Аксёнов.

По его словам, таким образом, власти Крыма пытаются найти генерального партнёра, который без посредников поставлял бы нефтепродукты на территорию республики местным предпринимателям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики высказали предположение о том, что, несмотря на запуск грузового сообщения на Крымском мосту, бензовозы комфортную ценовую политику на топливо в регионе не обеспечат, поэтому гражданам стоит дожидаться начала железнодорожного сообщения.