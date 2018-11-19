Дамаск, 19 ноября, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Новостной ресурс Al-Masdar News сообщает, что Сирийская арабская армия продолжает свою военную операцию в районе вулканического плато Аль-Сафа на юге Сирии. 18 ноября сирийские военные нацелились на последние позиции, которые удерживают террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом районе.

Цитата из x/ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Поле боя

В авангарде наступающих сирийских войск идут подразделения 3-го корпуса и 4-й танковой дивизии. После ракетно-артиллерийских ударов по западной части плато Аль-Сафа прошел штурм последних вершин холмов, остающихся в руках террористов.

Сирийским военным не удалось продвинуться вперед, однако они смогли нанести боевикам тяжелые потери. По имеющимся данным, значительная часть джихадистов являются гражданами иностранных государств. Они отказываются сдаваться правительственным войскам.

На данный момент у них всего два варианта: или сдаться, или умереть. Боевики окружены, отрезаны от поставок воды, продовольствия и боеприпасов.

Местные наблюдатели отмечают, что значительный вклад в успех наземной операции в этом регионе внесла бригада «Лива аль-Кудс», состоящая из палестинских добровольцев.