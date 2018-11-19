Каир, 19 ноября, 2018, 15:17 — ИА Регнум. 18 ноября президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси подтвердил свое намерение сохранить флору и фауну реки Нил, чтобы добиться достижения одной из целей устойчивого развития. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», данное заявление президент сделал во время своего выступления на 14-й конференции в Шарм-эль-Шейхе, посвященной обсуждению Конвенции ООН о биологическом разнообразии 1992 года.

Эдвард Лир. Нил, остров Филы. 1855

Ас-Сиси отметил, что рациональное использование природных ресурсов, а также сохранение редких видов животных и растений являются основными задачами Египта в контексте достижения целей устойчивого развития.

На протяжении 6 лет Египет, Судан и Эфиопия ведут переговоры, чтобы прекратить загрязнение реки Нил и предотвратить строительство плотины на реке со стороны Эфиопии, так как это действие может причинить вред экосистеме.