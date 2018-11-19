Москва, 19 ноября, 2018, 14:29 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, которого в России обвинили в создании преступного сообщества, было начато с «грубейшего нарушения прав», поэтому будет обжаловано. Об этом заявил адвокат британского финансиста Александр Антипов.

Оноре Домье. Жалоба (фрагмент). 1845

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«Я сомневаюсь в его законности и объективности. Буду обжаловать эти действия и в суде, и в вышестоящих органах», — приводит РИА Новости слова правозащитника.

При этом Антипов добавил, что об уголовном преследовании Браудера узнал из СМИ, на брифинге в Генеральной прокуратуре, где было объявлено о возбуждении уголовного дела, ему присутствовать не разрешили, несмотря на посланные заранее запросы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Генпрокуратуры РФ Николай Атмоньев заявил о возбуждении в России уголовного дела в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Его обвинили в создании преступного сообщества в 1997, которое продолжает действовать и в настоящее время.

Напомним, в декабре 2017 года Тверской суд города Москвы заочно приговорил Уильяма Браудера к девяти годам лишения свободы за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов. В мае 2018 года британский финансист был задержан в Мадриде по запросу России через Интерпол. Однако затем отпущен на свободу в связи с истечением действия ордера на арест.