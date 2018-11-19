Киев, 19 ноября, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Украины обвинила бывшего министра внутренних дел времён Януковича Виталия Захарченко в отмывании средств на сумму более $360 млн, сообщили 19 ноября Украинские новости.

Images Money «Отмытые» деньги

Следствие считает, что незаконные операции проводились через публичное акционерное общество «Смартбанк». Махинации, направленные на уклонение от уплаты налогов, минимизацию официальных доходов и обналичивание средств составляли 98% всех операций банка.

Как выяснили журналисты, суд разрешил следователям изъять документы «Смартбнка», необходимые для расследования дела.

Напомним, Виталий Захарченко занимал пост министра МВД во время государственного переворота на Украине в 2014 году. После майдана он уехал в Россию. В своих интервью экс-чиновник рассказал много интересных деталей, касающихся роли нынешнего спикера Верховной рады Андрея Парубия в расстрелах протестующих в феврале 2014 года в Киеве, а также о попытках путчистов убить президента Виктора Януковича.

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Отметим, в ноябре 2018 года программа «Схемы» опубликовала расследование, согласно которому деньги из «Всеукраинского банка развития» подконтрольного сыну Виктора Януковича Александру, были выведены десятки миллионов долларов через кассу «Международного инвестиционного банка», которым владеет президент Украины Пётр Порошенко.