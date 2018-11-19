Переславль-Залесский, Ярославская область, 19 ноября, 2018, 14:35 — ИА Регнум. На курорте «Золотое кольцо» в Переславле-Залесском Ярославской области будет действовать паспорт туриста «Золотого кольца». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо».

Npgr.su Паспорт туриста

20 ноября 2018 года в Переславле в рамках открытия туристско-информационного центра между некоммерческим партнерством и курортом будет подписано соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Паспорт туриста Золотого кольца».

Благодаря этому владельцы паспорта получат в отеле международной сети AZIMUT Hotels, который открыт на курорте, скидки на размещение в гостинице, бесплатный прокат спортивного инвентаря, льготы на услуги лобби-бара.

Первыми гостями проекта в AZIMUT Hotels станут представители государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», правительства Ярославской области, органов местного самоуправления.

На церемонии открытия гостям будут торжественно вручены именные паспорта туриста Золотого кольца, пройдет презентация возможностей паспорта на маршруте «Золотое кольцо России».