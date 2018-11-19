Аддис-Абеба, 19 ноября, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Комиссар по торговле и промышленности Африканского Союза (АС) Альберт М. Мучанга заявил, что интегрированный общеафриканский рынок начнет действовать с января 2019 года. Однако на данный момент только 12 из 22 стран-членов АС ратифицировали соглашение. В свою очередь комиссар Мучанга поспешил отметить, что Комиссия АС уверена в том, что к февралю 2019 года все 22 страны ратифицируют данное соглашение, в связи с чем АС уже сейчас проводит подготовительные мероприятия к запуску рынка в начале 2019 года. Об этом сообщило 18 ноября эфиопское информационное агентство Ethiopian News Agency.

Фредерик Артур Бриджмен. Вечерний сбор в северо-африканском лагере. 1923

Реализация проекта о создании единого африканского рынка началась после того, как 50 африканских государств подписали соглашение о создании Зоны свободной торговли в Африке (AfCFTA) в ходе 10-го внеочередного саммита Ассамблеи глав государств и правительств АС, который состоялся еще в марте 2018 года в Кигали, Руанда.

По словам комиссара, в настоящее время все еще ведутся переговоры по вопросам тарифных послаблений и торговли товарами, обсуждаются также конкретные обязательства стран в торговле и установление порядка процедур по электронным банковским переводам и платежам.

Г-н Мучанга также подчеркнул, что интегрированный рынок будет привлекать крупные инвестиции из-за пределов региона, создавать больше возможностей для трудоустройства и минимизирует потоки миграции. Для реализации успешной внутриафриканской торговли странам необходимо начать согласовывать свою торговую политику в соответствии с соглашением.

Комиссар отметил, что, согласно исследованиям, некоторые страны могут потерять доходы в краткосрочной перспективе в результате либерализации экономики, однако все они выиграют от этого в долгосрочной перспективе.