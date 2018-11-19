Брюссель, 19 ноября, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Проект соглашения с Великобританией о выходе страны из Евросоюза поддержали все 27 стран, остающихся в ЕС. Об этом сообщает Sky News.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

По словам главного переговорщика Европейского союза по Brexit Мишеля Барнье. Ранее Мишель Барнье предложил продлить переходный период выхода Соединенного Королевства из Евросоюза до 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье заявил, что проект соглашения Великобритании с Брюсселем об условиях выхода из ЕС носит «справедливый и сбалансированный характер».

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