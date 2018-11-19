Москва, 19 ноября, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Студия «Странник» и Дмитрий Гребнев выпустили короткометражный фильм «Серенада» в жанре зомби-апокалипсиса. События в нём происходят в 2020 году в Тверской области России. Видео было опубликовано на YouTube-канале режиссёра.

Цитата из к/ф «Серенада». реж Дмитрий Гребнев. 2018. Россия Русская глубинка

Главным действующим лицом является мужчина по имени Александр. Ему приходится выживать в ситуации, когда из-за действия неизвестного вируса люди теряют рассудок и превращаются в зомби. На своем пути Александр встречает ещё одного человека, который по какой-то причине также как и он не потерял человеческий облик.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в Новосибирске будущих абитуриентов решили познакомить с Новосибирским государственным техническим университетом (НГТУ) при помощи зомби-квеста. В роли организатора мероприятия выступил университетский медиацентр «ЕЖмедиа». Квест проходил в ночное время суток, его участниками стали более 300 школьников.