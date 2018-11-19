Боровск, Калужская область, 19 ноября, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Комитет Госдумы РФ по культуре ответил 19 ноября на официальный запрос ИА REGNUM и объяснил, какие меры защиты исторического наследия Боровска принимались и должны быть приняты со стороны федеральных и региональных властей.

Фото старого Боровска

В частности комитет обратил внимание на то, что, согласно законам РФ:

«…предусмотрена государственная охрана только тех объектов культурного наследия, которые включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия, снос которых запрещен».

Решать же, какой объект обладает признаками «объекта культурного наследия», поручено региональным органам охраны объектов культурного наследия.

Кроме того, в комитете уточнили: согласно Федеральному закону № 315-ФЗ, процедура отнесения объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, к выявленным объектам была максимально упрощена, и в отношении таких объектов «исключена необходимость проведения затратной в финансовом и временном отношении государственной историко-культурной экспертизы».

Также комитет Госдумы РФ по культуре подчеркнул, что поскольку реализация полномочий по государственной охране объектов культурного наследия Федеральным законом возложена на органы охраны объектов культурного наследия, то:

«…содержащийся в обращениях вопрос о том, какие меры защиты исторического наследия Боровска принимались и должны быть приняты со стороны региональных и федеральных властей, иные поставленные в письме вопросы следует адресовать региональному органу охраны объектов культурного наследия Калужской области, уполномоченному на выявление объектов культурного наследия, отнесение их к выявленным объектам культурного наследия, иные мероприятия государственной охраны объектов культурного наследия, и Министерству культуры Российской Федерации — по вопросу включения Боровска в перечень исторических поселений федерального значения».

Напомним, как сообщало 18 октября ИА REGNUM, в городе Боровске Калужской области нарастает скандал, связанный с очередным уничтожением объектов исторического наследия. Под снос попал весь исторический центр и самые лучшие дома города. В Министерстве культуры РФ уверяют, что смогут придать городу статус исторического поселения в конце 2019 года, однако жители Боровска опасаются, что к тому моменту ничего исторического в городе уже не останется.

Отметим также, что большая часть этих зданий построена в XIX и начале XX века. Среди них купеческие дома, а также корпуса фабрики Ёжиковых, одной из главных достопримечательностей этих мест. Снос организуют под предлогом плохого состояния зданий — администрация города заявляет о намерениях восстановить снесённые дома с нуля.

Более того, два дома, один из которых обладал статусом заявленного памятника и его снос был запрещён федеральным законом, уже снесены.