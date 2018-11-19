Москва, 19 ноября, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Жители России назвали чувства, которые окрепли у окружающих их людей за последние годы. По мнению большинства, они противоречивые — это «надежда» (34%), «усталость и безразличие» (34%), «растерянность» (20%), гордость за свой народ» (19%), «страх и отчаяние» (16%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центра».

Эдвард Мунк. Меланхолия. 1894–1896

Примечательно, что граждане РФ всё чаще замечают в окружающих их людях негативные чувства («ожесточение, агрессивность», «обида» и т. д.), чем положительные («уверенность в завтрашнем дне», «чувство собственного достоинства», «чувство свободы», «гордость» и т. д.).

Чувства «зависти», «одиночества» и «ответственности за происходящее в стране» не окрепли за последние годы и остались, по мнению опрошенных, на том же уровне. Стоит отметить, что депрессивные настроения чаще высказывают люди с образованием ниже среднего или низкими доходами. Обеспеченные граждане РФ чаще смотрят на жизнь позитивно.

Опрос проведен 18−24 октября 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, почти половина жителей России (43%) считает, что большинство окружающих их людей счастливы. 37% видят вокруг себя несчастливых людей. Самый главный «рецепт счастья» — это здоровье своё и близких людей (33%) и семейные отношения (21%).

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